Etimesgut Belediyesi de küpeli hayvanları toplamaya girişti: Gönüllüler engel oldu

AKP’nin sokak hayvanlarının toplanılarak “ötanazi” adı altında öldürülmesinin yolunu açan yasa teklifinin onaylanıp yasalaşmasının ardından, CHP yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşısa da CHP’li belediyeler sokak hayvanlarını toplamayı sürdürüyor.

Ankara’da CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu daha önce yaptığı açıklamada yasaya ilişkin "Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ben, belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim” demişti.

Belediyenin elinde onlarca bina olduğunu, sokak köpeklerini bu binalarda bekçi olarak kullanacaklarını ifade eden Beşikçioğlu hayvan hakları savunucularına “Bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri, artık ben toplamayacağım, sizler getireceksiniz” diye seslenmişti.

Bugün Etimesgut Belediyesi’ne ait bir araçla gelen görevlilerce, kulağında aşılanmış ve kısırlaştırılmış olduğunu gösteren küpe olan bir sokak köpeğinin bayıltıcı iğne vurularak alındığına ilişkin anlar hayvan hakları savunucuları tarafından görüntülendi.

Hayvan hakları savunucuları veteriner hekim olmadan yapılan ve küpeli hayvanları kapsayan toplamaya itiraz ederken, belediye bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinden destek istedi.

Köpeklerin toplanmasına karşı gönüllülerin itirazları üzerine, ilçe ve büyükşehir ekiplerince alınan aşılanmış ve kısırlaştırılmış sokak köpeği gönüllülere teslim edildi.

soL’un edindiği bilgiye göre ekipler kısırlaştırılmamış ve aşılanmamış bir sokak köpeğini alarak ABB’ye ait Karataş Barınağı’na götürdü. İtirazlar karşısında ekipler daha fazla toplama yapmadan bölgeden ayrıldı.

Hayvan hakları savunucuları Karataş Barınağı’na giderek buradaki yetkililere CHP’nin yasaya karşı tutumunu hatırlattıklarını ancak barınak yetkililerinin kendilerine “Bu bizi bağlamaz. Yasaya uyacağız. Toplamaya devam edeceğiz” dediklerini aktardı.