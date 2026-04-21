Etiler'de lüks otel inşaatında iş cinayeti: 'Başım dönüyor' diyen işçi 32. katta çalışmaya zorlanmış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler semtinde yükselen Mandarin Rezidans Otel projesi şantiyesinde bir iş cinayeti meydana geldi.

Proje kapsamında çalışan bir inşaat işçisi, bulunduğu 32’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından İnşaat Emekçileri Sendikası (İnşaat-Sen), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yaşanan sürece ve ihmal iddialarına tepki gösterdi.

İnşaat-Sen tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden işçinin olay öncesinde sağlık durumunun iyi olmadığını belirttiği ancak buna rağmen çalışmaya zorlandığı vurgulandı. Sendika, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İnşaat alanında koruyucu önlemler almayan proje ortakları Yapı Yapı ve Astaş patronları ile taşeron Ef Alüminyum işçi kardeşimizin ölümünden sorumludur. Milyonlarca lira kazanan patronların inşaatlarda işçiler için önlem almaması bir tercihtir. Her gün çeşitli şekillerde işçilerin yaşamdan koparılması kaza denilerek geçiştirilemez.

'Şantiyeyi kapatarak üstünü mü örteceksiniz?'

İş cinayetinin ardından şantiyedeki diğer işçilere işe gelmemeleri yönünde talimat verildiği belirtilirken, sendika bu durumun olayın üstünü örtme çabası olduğunu kaydetti. Açıklamada, işçinin "başım dönüyor" demesine rağmen çalıştırıldığı vurgulanarak şu sorular yöneltildi:

İşçilere bugün için 'işe gelmeyin' de denildi. Bir işçinin ölümünün üstünü, birkaç gün şantiyeyi kapatarak mı örteceksiniz? 'Başım dönüyor' dediği halde ısrarla çalıştırdığınız ve katili olduğunuz bu cinayetin üstünü böyle mi örteceksiniz?