Viyadük inşaatında 4 işçi yaşamını yitirmişti: Tek tutuklu sanık 6 ay sonra serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki viyadük inşaatında, 11 Kasım 2025 tarihinde beton döküldüğü sırada iskele çökmüş, 4 işçi hayatını kaybetmiş ve 1 işçi yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre, bilirkişi raporunda, iskele kurulumu sürecinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği vurgulandı. Raporda, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L.’nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği ve projeye aykırı kurulum yaptığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Şantiye şeflerinin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince işletmedikleri ve beton döküm planı hazırlamadıkları için tali kusurlu oldukları kaydedildi.

Teknik incelemelerde, iskeleyi taşıyan ankraj demirlerinin donatıya bağlanmadan doğrudan beton içine yerleştirildiği, beton dökümü sırasında bu parçaların kırılmasıyla iskelenin çöktüğü bilgisine yer verildi. Çökme sonucu işçilerin yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü, olay anında işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadan çalıştıkları belirtildi.

Savcılık, yaşanan bu ihmaller zinciri nedeniyle sanıkların cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, tek tutuklu sanık olan taşeron firmanın iskele ekip şefi F.L. ile tutuksuz yargılanan diğer 9 sanık hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın ilk duruşmasına söz alan yaralanan işçi Cüneyt N., şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tek tutuklu sanık F.L.’nin tahliyesine karar verdi. Gerekçe olarak "tutuklulukta geçirdiği süre" gösterildi.

Bu kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 1 Ekim'de görülecek.