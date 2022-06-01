Ethem Sarısülük anmasına polis engeli: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük, vurulduğu yerde ve saatte anıldı. Basın açıklamasının ardından Sarısülük’ün vurulduğu noktaya gitmek isteyenlere polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Polis engeli

Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından vurulan Ethem Sarısülük, bugün, öldürüldüğü Güvenpark’ta anıldı. Anmaya, Ethem Sarısülük’ün ailesi, siyasi partiler, kitle örgütleri ve birçok vatandaş katıldı.

Polis, bir saat öncesinden Kızılay’da güvenlik önlemleri almaya başladı ve alana Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük ve CHP Ankara İl Örgütü temsilcileri haricinde destek vermek isteyenleri almadı.

Sayfiye Sarısülük: Oğlumuz ölmedi diyoruz, yaşıyor

Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfiye Sarısülük anmada yaptığı konuşmada, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Dokuz yıl oldu ama katiller yine çevremizde. Biz, ‘Oğlumuz ölmedi’ diyoruz. Yaşıyor. Biz, bir tane verdik, bin tane aldık. Tayyip bundan çatlıyor, çatlasın yine de. Her sene de yapacağım oğlumun yılını." dedi.

'Karanfille yürümek yasak'

Meslek odaları temsilcileri Mimarlar Odası önünden karanfillerle Güvenpark'a yapacağı yürüyüşe polis "Karanfille yürümek yasak" diyerek müdahale etti. Çıkan arbede de birçok kişi polis şiddetine maruz kaldı.

Çok sayıda gözaltı

Sarısülük’ün vurulduğu alana karanfiller bırakmak isteyen kitleye polis müdahalesi gerçekleşirken engellemeler sloganlarla protesto edildi. Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sarısülük’ün vurulduğu Güvenpark, polis tarafından ablukaya alındı.

Polis, müdahale sırasında basın mensuplarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ve görüntü almalarına engel olmak istedi.