Ethem Sarısülük anmasında polis Halkevleri binasını ablukaya aldı

Ethem Sarısülük'ün Haziran Direnişi sırasında Ankara'da öldürülmesinin 9'uncu yılı sebebiyle "Adalet Nöbeti" tutan meslek odaları tarafından, Güvenpark'ta yapılmak istenen anmaya polis saldırmıştı. Halkevleri'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Gezi Direnişi'nin 9. yılında Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yerde yapılacak anmayı engellemek isteyen polis Halkevleri Genel Merkezi'ni ablukaya alarak, binadakilere saldırdı.

Halkevleri'nden yapılan açıklamada, "Gezi direnişinin 9. yılında Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yerde yapılacak anmayı engellemek isteyen polis Halkevleri genel merkezini ablukaya alarak, Halkevcilere saldırdı. Yitirdiklerimizi unutturmayacağız, Gezi'yi unutturmayacağız. Karanlık gidecek Gezi kalacak" denildi.