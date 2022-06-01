Ethem Sarısülük anmasına polis saldırısı

Ethem Sarısülük'ün Haziran Direnişi sırasında Ankara'da öldürülmesinin 9'uncu yılı sebebiyle "Adalet Nöbeti" tutan meslek odaları tarafından, Güvenpark'ta yapılmak istenen anmaya polis saldırdı.

Mimarlar Odası önünde karanfillerle yürüyüşe geçen meslek odaları temsilcilerini polis önce karanfille yürümek yasak diyerek engellemeye çalıştı. Daha sonra güvenlik güçleri sert müdahalelerde bulunarak grubu durdurmaya çalıştı.

Polisin tekmeler savurduğu arbedede pek çok meslek odası temsilcisi polis tarafından darp edildi. Tüm müdahalelere rağmen meslek odaları temsilcileri Güvenpark’a karanfil bıraktı.

Dönüş yolunda da grup sık sık polis tarafından engellenmeye çalıştı. "Islık çalmak, şarkı söylemek yürümek yasak" denilerek çeşitli bahanelerle grup durdurulmak istenirken, polisin gözaltı yapma çabaları başarısız kaldı.

Grup "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları ile Mimarlar Odası önünde eylemi sonlandırdı.