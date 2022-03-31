Ethem Sancak: Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen patron Ethem Sancak "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" dedi.

Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansına katıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Sancak, "Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

'Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak'

Sancak, sözlerine şöyle devam etti:

"Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için... Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür"

Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika’yı Suriye’den çıkaralım. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler.”

'Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat’ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksek'

Öğrencilerin Çin’in Doğu Türkistan’da cami kapattığı yönündeki ifadelerine de ilişkin konuşan Sancak, “Öyle bir şey yok. Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat’ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA’nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge, atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin" dedi.