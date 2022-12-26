Et ve Süt Kurumu’nda sabah 5'te ucuz et kuyruğu

Piyasadan daha ucuza et satan Et ve Süt Kurumu'nun ESK Kızılay Sakarya mağazası önünde bugün saat 05.:00 sıralarında kuyruk görüntülendi.

Halk TV'den Nuray Tarhan'ın haberine göre 18 mağazası buluna ESK, kasaplarda kilosu 170 liraya satılan kıymayı 89 liraya, 185 liralık kuşbaşı eti 99 liraya satıyor.

Kıymayı 81, kuşbaşı eti de 86 lira daha ucuza almak isteyen vatandaşlar, kişi başına sadece 1 kilo olarak sınırlandırılan hakkını alabilmek için mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Ankara Temsilcisi Sebahattin Bulut, ESK mağazalarında zararına satış yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bunun maliyetini yine vatandaşlardan vergi olarak çıkarıyorlar. Değişen bir şey yok. Kasaplar da bu durumdan çok rahatsız. Biz hep devletin kasaplar üzerinden satış yapması gerektiğini söylüyoruz. ESK kasaplar üzerinden satış yapsın, böylece hem kasaplarımız rahat eder hem de vatandaşlar. Sınırlı miktarda satışı yapılan etleri alabilmek için sabahın 5’inde kuyruğa giren vatandaşlarımız da istediği saatte, istediği miktarda alım yapabilir. Artan elektrik, dükkan kiraları, stopaj masraflarının altından kalkamayıp kapatan kasapların sayısı her geçen gün artıyor.”