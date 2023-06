Et ve Süt Kurumu Limak’a 2,8 milyon lira kira ödemiş

KİT’ler arasında bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK), batağa saplandı. Mart ayında kırmızı et fiyatlarını yüzde 50’lere varan oranlarda artıran kurumun 2023 yılı itibarıyla toplam zararı 2 milyar liraya dayandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, mali raporlarda 2022 yılı zararı 652 milyon lira, toplam zararı ise 2 milyar lira olan kurum, Ankara’daki mağazalarının kapısına kilit vurdu. Yurttaşlara ucuz ürün sağlama göreviyle kurulan kurumun, Başkent’te yalnızca iki mağazası kaldı. Mağazaların, artan maliyetler nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.

Limak'a fahiş kira

Mağazalarını birer birer kapatan kurumun, Ankara’da bulunan ve mülkiyeti Limak’a ait olan genel merkez binası için ödediği kira tutarı ise dudak uçuklattı. BirGün’ün ulaştığı kira faturaları, Et ve Süt Kurumu’nun ödediği kiranın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Et ve Süt Kurumu, genel merkez binası için 16 Ocak’ta Limak’a 463 bin 978 lira kira ödedi. Kurumun kirası Şubat ayında ise 800 bin 131 liraya yükseldi. Buna göre, kira için Et ve Süt Kurumu’nun kasasından şubat ve nisan aylarında toplam 1 milyon 600 bin 262 lira çıktı.

Et ve Süt Kurumu’nun, mülkiyeti Limak’a ait olan genel müdürlük binasını boşalttığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait bir binaya taşındığı ortaya çıktı. Kurumun kasasından Limak’a kira için Ocak-Nisan döneminde çıkan toplam para ise 2 milyon 864 bin 371 lira olarak hesaplandı.

Her yıl milyonlarca lira

Temel görevlerinden biri, “Yurttaşa ucuza et satmak” olan Et ve Süt Kurumu, 2018 yılından itibaren Limak’ın kiracısı konumunda bulunuyor. 2021 yılında öz kaynaklarının tamamını yitiren kurumun 2018-2022 döneminde genel merkez binası için Limak’a ödediği kira bedeli ise şöyle sıralanıyor: