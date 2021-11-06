Estonya askerleri, İngiliz askerlerin üzerine ateş açtı

Estonya basınında yer alan haberlere göre, Mali'deki Gao askeri üssünde görev yapan Estonya askerleri, üsse yaklaşırken güvenlik protokollerini ihlal eden İngiliz askerlerine ateş açtı. Olayda kimsenin yaralanmadığı öne sürüldü.

Olayın İngiliz askerlerinin bulunduğu bir minibüsün askeri üsse yaklaşmasıyla meydana geldiğini belirtilirken Estonya menşeli Postimees'in aktardığı üzere Estonya Ordusu Sözcüsü Taavi Karotamm, Estonya askerlerinin tüm kuralları ve güvenlik prosedürlerini sıkı bir şekilde takip ettiğini vurguladı.

Yetkili, 'çatışmada' kimsenin yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

Estonya kuvvetleri, 2018'den bu yana Fransa güdümünde Sahra bölgesinde düzenlenen askeri harekâtların bir parçası.