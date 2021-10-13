Eşrefpaşa Hastanesi yöneticilerinin '5 dakikada muayene' çelişkisi

Sağlık Bakanlığı'nın ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmesinin ardından hekimler "5 dakikada muayene olmaz" diyerek tepki gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Eşrefpaşa Hastanesi yöneticileri de İzmir Tabip Odası'nın "5 dakikada hekimlik yapılmaz", "Sağlık 5 dakikaya sığmaz" yazılı dövizleriyle başlatılan kampanyaya destek verdi.

Eşrefpaşa Hastanesi yöneticileri

Ancak isminin yayımlanmaması koşuluyla soL'a konuşan Eşrefpaşa Hastanesi'nde çalışan bir hekim, "5 dakikada muayene olmaz" dövizleriyle fotoğraf veren yöneticilerin aynı zamanda hastane çalışanlarına randevu aralıklarını azaltma baskısı yaptığını söyledi. Hastane yöneticilerinin çalışanlara "Randevu sayılarını artıralım, poliklinik sayılarını artıralım" dediğini belirten hekim, sabah saat 09.00'da 3 kişiye randevu verildiği zamanlar olduğunu kaydetti.