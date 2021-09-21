AKP'nin 5 dakikada muayene kararı ne anlama geliyor? ‘Hastalar dijital rakamlardan ibaret değil’

Sağlık Bakanlığı ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürürken, söz konusu kararı ve kimi branşlarda aylarca randevu bulunamaması durumunu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’la konuştuk.

‘Normal bir muayene süresi 15-20 dakika olmalı’

Halihazırda büyük bir iş yüküyle çalışan sağlık emekçilerinin yurttaşlara yeterli sağlık hizmeti sunmasını imkansız hale getirecek karara dair DSÖ’nün ve konunun uzmanlarının makalelerini hatırlatarak sözlerine başlayan Bulut, “Uzmanlar tarafından normal muayene süresi 15-20 dakika olarak belirlenmiş durumda. Bunun nedenleri hastanın hikayesinin iyi dinlenmesi, hasta hekim iletişiminin kurulabilmesi, fiziki muayene, gözle muayene, tetkiklerin kontrolü, reçetenin yazılması gibi başlıklar olarak sıralanabilir” dedi.

‘Türkiye’de yıllık hasta başvuru sayısı 720 milyon, 5 dakikada sağlıklı tanı konulabilmesi çok zor’

Bu süre 5 dakikaya sıkıştırıldığında hasta ve hekim iletişiminin büyük oranda kopacağını vurgulayan Bulut, bu kadar kısa bir sürede sağlıklı bir tanı konmasının da çok zor olduğuna işaret etti.

Nüfusun 80 milyonu aştığı Türkiye’de yıllık hasta başvuru sayısının 720 milyon civarında olduğuna işaret eden Bulut, bu tablonun dahi sağlıklık bir tanı ve tedavi için gerekli süreyi sağlamadığını, bunu 5 dakika olarak belirlemenin sorunu daha da büyüteceğini dile getirdi.

Bir doktorun günde 20’den fazla hastaya bakmaması gerektiğini belirten Bulut, “Bir hekim 8.00’de mesaiye başlıyor ve akşam 80. hastanasına bakıyor. 80. hasta olmayı kimse istemez bu durumda. Çünkü hekim o saatte artık yıpranmış ve yeterli şekilde ilgi gösteremez hale geliyor, bitkin bir durumda oluyor” ifadesini kullandı.

‘Hastalar dijital rakamlardan ibaret değil’

Hastanaların dijital rakamlardan ibaret olmadığını, hastaların bekleme sırasındaki yanıp sönen dijital isimlerden ibaret görülemeyeceğini vurgulayan Bulut, “Bu sistem hasta hekim ilişkisine ciddi zarar veriyor” dedi.

Düzenlemenin iptali için Sağlık Bakanlığı’na, ilgili sağlık müdürlüklerine yazılar yazdıklarını söyleyen TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, kararın bir an önce geri çekilmesini istediklerini söyledi.

‘AKP kuyrukları kaldırdık diyor ama o kuyruk telefon sıralarında, dijital sıralarda katlanıyor’

Bu tablonun yanı sıra özellikle sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen randevu bulunamaması, aylar sonrasına randevu alınabilmesine ilişkin de konuşan Bulut, “Özellikle iç hastalıklarda, yan dallarda buna çok sık rastlanıyor. AKP artık hastanelerde kuyrukları kaldırdık diyor. Ancak o kuyruk artık telefonlarda ve dijital sistemlerde oluşmuş durumda. Bu tablo sağlık güvencesi olan yurttaşların mecburen özel sağlık kurumlarına yönlenmesine ve sağlık maliyetlerinin giderek artmasına yol açıyor” diye konuştu.