Esra Albayrak 'hafızlık programını' bitiren TÜRGEV öğrencilerine taç taktı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen hafızlık programını bitirenlere belgeleri, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde törenle takdim edildi.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak katıldı.

Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, hafız olan öğrencilere taç taktı.

Fahrettin Altun’un eşi TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun da programda konuşma yaptı.