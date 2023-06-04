Eskişehir'de Solcu Liseliler sokağa çıktı: 'Okullarda AKP propagandasına hayır'

Eskişehir'de Solcu Liseliler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Müftülük arasında imzalanan protokolle derslere imamların girmesine izin verilmesini protesto etti.

"Karanlığa Boyun Eğmeyeceğiz!" denilen basın açıklamasında "Okullarımızda imamlar eli ile AKP propagandası yapılmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi. Eylemde "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz", "Bu memleket bizim, yobaza, faşiste bırakmayız", "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganları atıldı.

Solcu Liseliler tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Eskişehir’de MEB ve Müftülük arasında imzalanan protokole göre imamlar derslere girebilecek.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir'de Milli Eğitim ve Müftülüğünün ortak kararıyla imzalanan protokol ile imamlar 'manevi duygularımızı geliştirme' maksadıyla derslerimize girecek, akıl hocalığına soyunacaklarmış.

Eğitim sisteminin güncel durumuna bakın. Din istismarcılarının cirit attığına şahit olursunuz. Bu kadar dincilik yetmemiş olacak ki bir de imamları devreye sokmaya hazırlanıyorlar. Dinin istismar edilmesinden, laikliğin ayaklar altına alınmasından midemiz bulandı, bunlar okulların en son ihtiyacı olan şeyin daha fazla imam olduğunu anlayamadı.

Laikliği ayaklar altına alan bu kararı kabul etmiyoruz!

Açıkça uyarıyoruz! Bu ülkenin geleceğini karartmaktan, laikliğin üzerinde tepinmekten derhal vazgeçin.

Özel okullara yol veren yalnızca patronlara yaptığınız kıyaklar, özel okul sermayesine verdiğiniz teşvikler, öğretmene uyguladığınız baskı politikaları değil! Eğitimde özelleştirmelerin kaynağındaki örtülü ama en etkili yönteminiz devlet okullarını gericiliğin pençesine hapsetmek haline geldi. Devlet okullarında sağlıklı beslenme koşullarından uzak, test kitaplarına erişimde zorlanan, laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılan binlerce sıra arkadaşımızı yok saymanıza daha fazla izin vermeyeceğiz.

Millî Eğitim Bakanlığı eğitim dışında her şeyle meşgul olan, AKP propagandasının, sermaye işbirlikçiliğinin, tarikat cemaat bağlantılarının merkezi bir kurum haline getirildi. Öğrenciler gericiliğe ve piyasacılığa değil bilimsel, laik ve eşitlikçi bir eğitim sistemine gereksinim duymaktadır. Öğrencilerin manevi duygularını geliştirme adı altında din istismarı ve AKP propagandası yapmak kimsenin haddine olamaz.

DİNİN İSTİSMARINA DA AKP PROPAGANDASINA DA HAYIR!

YAŞASIN LAİK, BİLİMSEL, EŞİTLİKÇİ, EĞİTİM MÜCADELEMİZ!"