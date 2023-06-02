Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunları törende gerici okul müdürünü protesto etti

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin 165. dönem mezunları, tarikatçı Hiranur Vakfı başkanının 6 yaşındaki H.K.G’yi “evlendirmesi”ni savunan sosyal medya paylaşımıyla bilinen okul müdürü Cafer Koçyiğit'i mezuniyet töreninde protesto etti.

Mezun öğrenciler, Koçyiğit'in AKP propagandası içeren bir konuşma yaptığı sırada arkalarını dönerek tepkilerini gösterdi.

Mezunların protestosuna veliler de katıldı.

Koçyiğit ne demişti?

Cafer Koçyiğit, Hiranur Vakfı'ndaki istismar skandalını sosyal medyada şöyle savunmuştu:

“Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6)

Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!”