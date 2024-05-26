Eskişehir’de gençlerden uyuşturucuya karşı konser: 'Aklımızı özgürleştirmek zorundayız'

Türkiye’de özellikle gençler arasında artan uyuşturucu kullanımına karşı Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) gençlik örgütleri Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler “Uyuşturucuya karşı yaşamın dozunu yükselt” kampanyasını başlatmıştı. Kampanya “Uyuşturucu kullananlara uzatılan bir dost eli” olarak görülüyor.

Söyleşi ve spor müsabakalarıyla geçen kampanyanın bir ayağı, Eskişehir’de düzenlenen bir konser oldu. Özdilek Eskişehir Koruluğu’nda düzenlenen konserde genç müzik grupları sahne aldı.

Ezolin, Gelgi, Santral ve Spontane gruplarının verdiği konsere yüzlerce kişi katıldı. Ezolin’in sahne almasıyla başlayan konserde TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu da söz aldı.

Eskişehir’in öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Önoğlu bu kentte uyuşturucuya karşı yapılan konserin ve bu konsere katılımın değerli olduğunu dile getirdi.

Önoğlu gençlerin yaşadıkları sorunlara değindiği konuşmasında "Adına ÇEDES dedikleri proje ile okullara imam sokuyorlar.

Adına MESEM dedikleri proje ile liseli arkadaşlarımızı çalıştırıyorlar çocuk işçiliği meşrulaştırılıyorlar, okuyacak yaştaki genç arkadaşlarımız atölyelerde ölüyor. Üniversitelerde barınma, beslenme gibi yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayamaz haldeyiz, sporla sanatla ilişkilenmek potansiyelimizi keşfetmek neredeyse imkansız" dedi.

"Özgürlüğün karşısında, bağımlılık vardır" diyen Önoğlu "İrademize saldıran en önemli olgulardan bir tanesi yobazlıksa, tarikatlarsa bir diğeri de bağımlılıktır. Çünkü kafamıza, aklımıza yöneliyor. Ve biz aklımızı özgürleştirmek zorundayız. Bağımlılığın özgürlük namına saflarımıza girmesine izin vermeyeceğiz. Okullarımızı, sokaklarımızı bağımlılığa teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç müzik grupları konserde hem kendi şarkılarını hem yaptıkları “cover”ları seslendirdi. Konser, bütün grupların “Çav Bella” söylemesiyle noktalandı.