Eskişehir’de Anadolu Lisesi’nde gerici dernekler stant açtı

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin içinde stant açtı.

AGD ve MGV kurdukları stantta “Filistin’den Mektup” başlıklı broşürün yanı sıra gerici açıklamalarıyla dikkat çeken Şerafettin Kalay’ın “Alemlere Rahmet Olarak Gönderilen Elçi: Hz. Muhammed” kitabını da bulundurdu. Kitap, AGD’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AGD’nin düzenleyeceği “Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması” isimli organizasyonun temel kaynağı olacak.

soL’a konuşan bir öğrenci gerici derneklerin birkaç hafta önceden “Siyer Yarışması” için okula afiş astıklarını, yarışmaya katılımcı toplamak için çalıştıklarını söyledi.