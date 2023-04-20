Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar: Kılıçdaroğlu ile helalleştik

Uzun süre AKP destekçiliği yapan eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüklerini ve 'helalleştiklerini' açıkladı.

Bayraktar, dün kaleme aldığı "Hakkım helâl olsun, hattâ Allah razı olsun" başlıklı yazısında, "28 Şubat’ı yaşamış biri olarak ben, kendi adıma Sn. Kılıçdaroğlu’na hakkımı helal ediyorum. Bu ülkede dindar-laik gerilimini toplumsal olarak bitirmek için gösterdiği çabalar için de Allah razı olsun, diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar kaleme aldığı yazısının ardından Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bayraktar, Kılıçdaroğlu ile 'helalleştiklerini' söyledi.

Paylaşımında, "Kutuplaştırıcı kimlik politikalarını terk etmenin zamanı geldiğinde mutabık kaldık" ifadelerini yazan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Yazım üzerine Sayın Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştük, bayramlaştık, helalleştik, Türkiye’nin hukuki, demokratik, ekonomik problemlerine dikkat kesilmek gerektiğinde, kutuplaştırıcı kimlik politikalarını terk etmenin zamanı geldiğinde mutabık kaldık."