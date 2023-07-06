Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan tahliye edildi

Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Bostan dün yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Tutuklamayı duyuran gazeteci Toygun Atilla, 2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatarak, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söylemişti.

Atilla köşe yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlamıştı:

"Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı. Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."

'Bize 25 milyon dolar verildi, doğrudan o kuruma ödedik'

Bostan tutuklandığı gün verdiği savunmasında şunları söylemişti:

“Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade verdim o ifadelerimi aynen tekrar ederim, ben Türkiye Varlık Fonu kurulduğu zaman görevlendirildim ve 9 ay yönettim, daha önce birçok önemli görevde yer aldım ve hiçbirinde sıkıntı çıkmadı, buradaki olayı izah etmek isterim. O zaman fon kurulurken Binali beyin talimatıyla bir grup ile birlikte çalışmaya başladım. Biz hiçbir zaman kural dışı bir şey yapmadık, benden sonra da o ekiple 9 ay daha çalışılmış. Benden sonraki süreçte yapılan şeylerle ilgili itham ediliyorum.

Bu gruba ödenen para bizim kasamızda mevcut değildi. Bizim sermayemiz bu kadar büyük değildi. Bu bizi aşan bir şey dedim, bunun üzerine örtülü ödenekten bize 25 milyon dolar verildi. Biz de doğrudan o kuruma ödedik. Ben bana emrolunan şeyi yaptım, yönetim kurulu kararı mevcut, ben hayatım boyunca kimseyi dolandırmadım. Asla ve katta bu paranın bana bir kuruşu nasip olmadı.

'Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum'

Gelirimde Varlık Fonu'ndan ayrıldıktan sonra 2,5 yıl sonra bir artış oldu ancak bu benim kendi kazancım. Konsorsiyum içerisinde dünyanın en büyük danışmanlık şirketi de vardı. Bülent Göktuna adını ilk defa sayın başbakanımızın bana yönlendirdiği Salih Orakçı bey’den öğrendim. İş dışında bu adamla görüşmüşlüğüm yok, para alışverişim yok. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum.”