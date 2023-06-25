Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Mehmet Bostan rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile dün tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Bostan'ın tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?" sorusunu yöneltti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten 'TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?"