Eski Ülkü Ocakları Başkanı, 16 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıdan tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 16 yaşındaki erkek çocuk E.D.'ye nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen muhtar azası ve eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez (35), savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede hakkında tutuklama kararı çıkması üzerine firar etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 16 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra şantaj yoluyla başka tarihlerde de çocuğa tecavüz etmek istedi.

Çocuğun ailesinin durumu öğrenerek savcılığa bildirmesi sonrasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Çömez, adliyeye giderek, ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez’in sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp, koşarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Kısa zaman içerisinde Orta Mahalle'deki bir evde saklanırken tekrar yakalanan Çömez, Aydın E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.