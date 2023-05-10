Eski TÜİK Başkanı Aydemir: Enflasyon geriye dönük yeniden hesaplanmalı, maaşlar yükseltilmeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, "Enflasyonun en az 3-4 yıl geriye dönük olarak yeniden hesaplanması gerekir" dedi. İYİP Genel Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını da yürüten Aydemir, sabit gelirlerinin enflasyon karşısındaki kayıplarının geri verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sözcü'ye konuşan Aydemir, enflasyon verilerinin sadece 'birkaç hafta' içinde geriye dönük bir şekilde hesaplanabileceğini belirterek daha önce bu durumun Arjantin'de gerçekleştiği bilgisini verdi. Aydemir, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmazsa, ki öyle görünüyor, 3 Hazirana yetişmese bile 3 Temmuz'da ilk gerçek enflasyon verisi yayımlanmış olur diye düşünüyorum" dedi.

'Büyüme verin de yanlış'

Maaş zamlarının yeniden hesaplanması gerektiğine dikkati çeken Aydemir, "Şu anda yaşadığımız yoksulluğun ana nedeni TÜİK'in enflasyonu düşük göstermesidir. Bunun faturasını sabit gelirliler ödedi. Artık bu kadar yoksulluk yeter. Yapılacak ilk iş sabit gelirlilerin gerçek enflasyon kayıplarını geri vermektir" diye konuştu.

Aydemir, Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri halinde enflasyon verilerini geriye doğru inceleyip düzeltme yapacaklarını belirterek, "Enflasyonu yanlış hesaplıyorsan milli gelirin deflatörünü de yanlış hesaplıyorsun demektir. O zaman büyüme verin de yanlış demektir. Bu durumda büyüme gösterildiğinden daha düşük çıkacaktır" değerlendirmesini yaptı.