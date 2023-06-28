Eski TÜGVA yöneticisi: Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü

Halk TV ekranlarında yayınlanan "Kayda Geçsin" programına konuk olan Eski TÜGVA yöneticisi Ramazan Aydoğdu, TÜGVA'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aydoğdu, "TÜGVA Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü" dedi.

Eski TÜGVA yöneticisi Aydoğdu şu ifadeleri kullandı:

“TÜGVA’nın arkasındaki gün Berat Albayrak’tır. Albayrak’ın bakanlık yaptığı dönemde onu karşılayanların TÜGVA mensupları olduğunu; 'Beni 200 kişi karşılasın' talimatlarının teşkilatlara gittiğini gördük biz o dönemde. Bir dönemden sonra TÜGVA Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü.

Muhtemelen burada amaçlanan şey siyasi gelecek kaygısıydı. TÜGVA buna alt yapı sağlıyordu, gençlik kolları ile okullarda ilçelerde teşkilatlanıyorsunuz. Dolayısıyla bir kitle ortaya çıkıyor.”

TÜGVA il temsilcisi vali hakkında dosya tutmuş

“İki örnek vereceğim; Birincisi; TÜGVA’nın teşkilat koordinatör yardımcısıyken, Yüksekova’ya uçakla indiğimizde kırmızı halı sermişlerdi. Yüksekova’nın idari birimleri, kaymakamı, emniyeti bizi karşılamaya gelmişti. O sırada ben böyle bir şey olabilir mi biz kimiz? Demiştim.

İkinci örneğim; şehir belirtmeyeceğim, TÜGVA il temsilcisi vali hakkında dosya tutmuş ve valiyi 'senin hakkında dosya tutuyorum' diye tehdit etmiş. Vali bile o dönem bu konuyla alakalı beni aramıştı."