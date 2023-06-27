Çocuk istismarını haberleştiren gazeteci gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 75 yaşındaki H.Ç. tutuklanmıştı.

Valilik haberin üzerinden iki saat geçtikten sonra saat 14.26'da yazılı bir açıklama yaparak olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve 74 yaşındaki zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurup, yayın yasağı getirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, istismarı duyuran Kulis TV genel yayın yönetmeni Mehmet Yetim, Valilik açıklamasından iki saat önce yaptığı bir haberden dolayı yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yetim'in gözaltına alınması tepkiyle karşılandı.

Yetim'in avukatı İbrahim Halil Aydın sosyal medya hesabından “Müvekkilim Mehmet Yetim bu paylaşımından dolayı gözaltına alınmıştır. Paylaşımda görülen şahıs tutuklanmış olmasına rağmen ve görüntüler ortadayken müvekkilin geceyi nezarette geçirecek olması gazeteciliğin düşürüldüğü durumu göstermektedir” paylaşımı yaptı.

Aydın habere göre, “Müvekkilim alıveriş merkezinde eşi ve çocuklarıyla birlikteyken gözaltına alınıyor. Kendisi adresi, yeri belli olan bir gazetecidir. Gözaltına alınış şekli bir gözdağı verme girişimidir” dedi.