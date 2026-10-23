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Eski SPK daire başkanı hakkında gözaltı kararı

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) daire başkanı Erman Çete hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Çete'nin malvarlığına tedbir uygulanması da istendi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 23:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 , 23:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski SPK daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Başsavcılığın soruşturma kapsamında başka isimler hakkında da gözaltı kararı verdiği aktarılırken, Çete'nin malvarlığına tedbir uygulanmasının da istendiği belirtildi.

Fon soruşturması sürüyor

Sermaye piyasalarında usulsüz işlemler ve hisse fiyatlarında manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, yatırım fonları ile Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasındaki ilişkiler inceleniyor.

Son operasyonlardan birinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions Teknoloji ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin incelemeler kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında farklı isimler hakkında da adli işlemler yürütülüyor.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da aynı süreçte soruşturma izni verilmişti. 

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