Eski RTÜK Başkan Yardımcısı'nın 4 farklı yerden maaş aldığı ortaya çıktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) daha önce başkan yardımcılığı görevini yürüten ancak daha sonra bu görevden ayrıldığı bildirilen İlker Ilgın’ın dört ayrı yerde görevli olduğu ortaya çıktı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İlker Ilgın, başkan yardımcılığı görevinin ardından RTÜK Başkan Müşavirliği’ne getirildi. Yaklaşık 17 bin TL maaş aldığı ifade edilen Ilgın’ın daha sonrasında görevlendirme yöntemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda da işe başlatıldığı bildirildi. Bakanlık'ta işe başlatılan Ilgın’ın Bakan Danışmanlığı görevine getirildiği kaydedildi.

RTÜK Başkan Müşavirliği ve Bakan Danışmanlığı pozisyonlarında yer alan Ilgın'ın iki ayrı kurumda da yönetim kurulu üyeliği yaptığı ortaya çıktı. Türkiye Eskrim Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ilgın, ayrıca Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) adlı şirkette de Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. Ilgın’ın TP-OTC adlı şirkette “huzur hakkı” adı altında aylık yaklaşık 20 bin TL ödeme aldığı öne sürüldü.