Eski polis memurunu darp eden Avcılar İlçe Emniyet Müdürü görevden alındı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde görev yapan ve Kasım ayında istifa eden polis memuru A.B.Ö., kendisini CİMER’e şikayet ettiği için ilçenin emniyet müdürü Murat Özburun tarafından darp edilmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve Özburun’un görevden alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül şunları yazdı:

“Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur.”

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“21.12.2023 tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli müstafi polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen ilçe emniyet müdürünün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır.

21.12.2023 tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”