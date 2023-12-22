Emniyet Müdürü kendisini CİMER’e şikayet eden polisi dövdü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde görev yapmış olan ve Kasım ayında istifa eden polis memuru A.B.Ö., ilçenin emniyet müdürü Murat Özburun tarafından darp edildi.

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre, 2021 yılından bu yana Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru olarak çalışan A.B.Ö. İlçe Emniyet Müdürü ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Kasım ayında istifa etti. 10 yıllık polis memuru A.B.Ö., üstlerinden baskı görüyordu. Görev yeri değiştirildi, silahı alınıp, psikoloğa sevk edildi.

Ardından ücretsiz izne ayrılan A.B.Ö., göreve döndükten sonra üstleri kendisine “Paran bittiği için geri döndün değil mi?” dedi.

A.B.Ö. yaşadıklarının ardından Kasım ayında istifa edip babasının Avcılar’da bulunan dönercisinde çalışmaya başladı.

21 Aralık’ta dükkanda işlerini yaparken Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun makam aracıyla dükkanın önünden geçti.

A.B.Ö.’yü gören Emniyet Müdürü Murat Özburun, aracını durdurup A.B.Ö.’ye doğru yöneldi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Emniyet Müdürü Özburun, eskiden emrinde olan polis memuru A.B.Ö’ye yumruk ve tekme atarak darp etti.

Görüntülerde, Özburun’un eski polis memuru A.B.Ö.’ye defalarca vurduğu, A.B.Ö.’nün aldığı darbelerin ardından yere düştüğü de görülüyor. Dükkanda bulunan diğer çalışanlar araya girmeye çalışsa da Özburun, herkesi uzaklaştırıp, A.B.Ö.’yü darp etmeye devam etti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, emniyet müdürü Özburun’un eski polis memuruna saldırmasının nedeni kendisini CİMER’e şikayet etmesiydi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, eski polis memurunu darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Aldığı darbelerle yaralanan eski polis memuru ambulans çağırarak tedavi olmak için hastaneye gitti. Bir günlük iş göremez raporu alan ve tedavisi sonrasında polis merkezine giden A.B.Ö. Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun’dan şikayetçi oldu.

Olayı ihbar olarak alan Emniyet Sendikası Genel Başkanı Faruk Sezer, yaşanan olayı değerlendirdi. “Biz yıllardır, gerek Emniyet Sendikası gerekse Polisin Sesi Platformunda, bu baskıyı, mobbingi anlatıyorduk” diyen Sezer, bu olayın yıllardır emniyet içinde söylenen ‘baskı, mobbingin’ görüntülü, belgeli kanıtı olduğunu belirtti.

Sezer, “Mobbingle yıldırılan, istifa ettirilen bir polis memuruna, ‘Seninle işim bitmedi’ diyerek dükkanda darp edecek kadar zalim yöneticiler var. Biz bu yöneticilerin bitmesini, emniyet teşkilatının adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Bu sorun bittikten sonra birçok sorunun yüzde 30-40 azalacağını görüyoruz. Adaletli amirler, adaletli çalışma sistemini getireceği için teşkilatın sorunlarının da sıfıra ineceğini düşünüyoruz” diye konuştu.