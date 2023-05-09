Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak tutuklandı. Paramiliterlerin muhalefet liderini darp ederek araca bindirip götürdüğü görüldü.

İslamabad Emniyet Müdürlüğü, "İmran Han El Kadir Vakfı davasında yakalandı" açıklamasını yaparken, anayasanın her türlü toplanmayı yasaklayan 144. maddesinin yürürlükte olduğunu ve ihlali halinde polisin harekete geçeceğini belirtti.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İmran Han'ın avukatlarının işkence gördüğünü iddia etti. Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor.

Pakistan ordusu dün eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Ana muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) lideri İmran Han, 10 Nisan 2022'de meclisteki güven oylamasında ABD yanlısı koalisyon tarafından hükümetten düşürülmüştü.