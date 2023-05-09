Beyaz Saray: Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz" dedi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jean-Pierre, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesiyle ilgili Arap Birliği Genel Sekreterliğinin, "Bu kararın tüm birlik üyesi ülkelerin Suriye'deki rejimle normalleştiği anlamına gelmediği" yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, IŞİD ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Suriye ile doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını ifade eden Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Suriye hükümeti ile görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı. (AA)