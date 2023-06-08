Eski Pakistan Başbakanı İmran Han için açılan davada kefaletle serbestlik kararı

Hakkında açılan birçok dava bulunan İmran Han, bir kez daha tutuklanmaktan kefalet kararıyla 2 haftalığına kurtuldu.

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Pakistan'da bir avukatın öldürülmesiyle ilgili cinayete azmettirmekle suçlanan eski Başbakan İmran Han hakkında mahkeme 2 haftalığına kefaletle serbest bırakma kararı verdi. Böylece İmran Han'ın yargılandığı davada tutuklanması iki haftalığına engellendi.

Nisan 2022'de mecliste yapılan güven oylamasıyla görevden düşürülen Han hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunuyor.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde 6 Haziran'da öldürülen Anayasa Mahkemesi kıdemli avukatı Abdul Rezzak Şar'ın oğlu Sirac Ahmed, babasının ölümüyle ilgili Kuetta Yüksek Mahkemesi'ne dün başvurmuştu.

Sirac Ahmed, babasının öldürülmesiyle ilgili eski Başbakan Han'ı cinayete azmettirmekle suçlamıştı. (AA)

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