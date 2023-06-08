Fransa’da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Fransa’nın güneydoğusundaki Annecy kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda göl kıyısında oynayan okul öncesi yaştaki 4 çocuk ile bir yetişkinin yaralandığı, yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Saldırganın yakalandığı açıklandı.

AFP'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 30'lu yaşlarındaki şüphelinin İsviçre'de Nisan ayında yasal mülteci statüsü alan bir Suriyeli erkek olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarına göre Annecy Gölü kıyısında koşarak insanlara rastgele bıçakla saldıran kişi polis tarafından vurularak yakalandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Annecy'de bıçaklı saldırgan, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi yaraladı. Şahıs, polisin çok hızlı müdahalesi sayesinde yakalanmıştır” dedi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un olay yerine gideceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "korkakça" diye nitelediği saldırının mağdurlarının çocuklar olduğuna işaret etti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.