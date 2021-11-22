Eski nişanlısını darp eden saldırgan adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi’nde 24 yaşındaki Tuğba K., arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı Eren K. tarafından saldırıya uğradı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken saldırgan gözaltına alındı.

'Birkaç yumruk attım'

Şüpheli Eren K. emniyetteki ifadesinde, "Anın siniriyle birkaç yumruk attım. Yaşanan olayda Tuğba beni aşırı derecede tahrik etti. Ayrıca kollarımı tırnakladı. Yaşanan olay sebebiyle pişmanım. Beni darp eden Tuğba K. isimli şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Şüphelinin eski nişanlısı olduğunu ve 3 aydır ayrı olduklarını söyleyen Tuğba K. ise, "Olay günü ikametime giderken Eren evin önünde bekliyordu. Bir anda koşarak üzerime doğru geldi. Hiçbir sebep yokken benim kafama ve sol koluma yumrukla vurdu. Saçımdan tutup çekmeye çalıştı. Beni darp ettikten sonra yanımdan ayrıldı. Daha sonra polisi aradım" diyerek darp raporu aldığını söyledi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen saldırgan, savcılığın adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Eren K.’yı “basit yaralama” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Saldırgan hakkında "Tuğba K.'ye ve ikametine 100 metreden fazla yaklaşmamak" ve "imza atmak" şeklindeki adli kontrol hükmü uygulandı. (İHA)