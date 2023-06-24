Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural İYİP'e katıldı

Eski MHP'li Oktay Vural, İYİP Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne aday gösterildi. Oktay Vural, yeniden İYİP Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'in listesinden İYİP'e katılmış oldu.
Vural, Bahçeli'nin liderliğindeki MHP'de Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştı. Akşener’in hazırladığı listede eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da yer aldı.
Öte yandan listede yer alan diğer isimler şöyle:
- Uğur Poyraz
- Ümit Dikbayır
- Bahadır Erdem
- Metin Ergün
- Bilge Yılmaz
- Ümit Özlale
- Mehmet Tolga Akalın
- Sevinç Atabay
- Ayfer Yılmaz
- Ünzile Yüksel
- Burak Akburak
- Kürşat Zorlu
- Ayyüce Türkeş
- Ömer Karakaş
- Turhan çömez
- Buğra Kavuncu
- Selcen Hamşıoğlu
- Dursun Çolak
- Naci Cinisli
- Taha Orhun Ertürkmen
- Şükrü Kuleyin
- Cumali Durmuş
- Şükriye Sevinç Çağlayan
- Mehmet Aslan
- Cem Özdemir
- Hayrettin Nuhoğlu
- Ayşe Sucu
- Hüseyin Özlük
- Mustafa Veysel Güldoğan
- Berna Sukas
- Oktay Vural
- Rıdvan Yalçın
- Ali Demir
- Ahmet Zeki Üçok