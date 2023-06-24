Eski İYİP'li Aytun Çıray: 'Nankörlük zayıf insanların işidir'

6 Haziran 2023'te İYİP'ten istifa eden Aytun Çıray, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in parti kongresinde yaptığı konuşmasının ardından sosyal medya hesabından manidar paylaşımlarda bulundu.

Çıray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olanına rastlamadım" sözünü paylaştı ve "Çok sevdiğim sözlerden biridir" diye yazdı.