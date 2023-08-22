Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde bulunan Türbe Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, eski MHP İlçe Başkanı aynı zamanda kafenin sahibi olan Köksal Kaçmaz’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu. Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.''