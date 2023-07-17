Eski Merkez Bankası başekonomisti: Temmuz enflasyonunda yüzyılın rekorunu göreceğiz

Akaryakıta gelen zamlar, döviz kurlarındaki yükselişler ve bitmek bilmeyen vergi artışları sürerken ekonomistler enflasyon uyarısı yapıyor.

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Ali Hakan Kara, sosyal medya paylaşımında Ağustos başında açıklanacak Temmuz enflasyonu için "Son 100 yılın en yüksek aylık Temmuz enflasyonlarından birini göreceğiz. Muhtemelen 100 yılın en yüksek Temmuz enflasyonunu göreceğiz. Temmuz rekoru yüzde 6,2 ile 1997’de görünüyor. Rahat geçilir diye tahmin ediyorum" değerlendirmesini yaptı.