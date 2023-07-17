Erdoğan'ın Körfez turunu yazdı: 'Kaynak girişi hızlanacak, önemli anlaşmalar imzalanacak'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomideki gelişmeleri nasıl okumalı" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turunu yazdı. "Körfez gezisi bize çok şeyin ipucunu veriyor" diyen Selvi, "Yabancı sermaye girişinde doğrudan yatırımlar çok önemli. Çünkü aynı zamanda istihdam artışına imkân sağlıyor. Erdoğan’ın Körfez ülkelerini ziyaretinde, yatırımların start’ını verecek ve istihdam artışını destekleyecek anlaşmalar imzalanacak" dedi.

Selvi şöyle yazdı:

"Türkiye teknolojisini, tarımını, çeşitli sektörleri doğrudan yatırım desteğiyle daha da büyütecek. Bazı alanlarda da üretim üssü olacak. Bununla beraber ortaklık ve doğrudan yatırımlarla Türkiye’ye kaynak girişi hızlanacak. Körfez ülkeleri Türkiye’de özellikle gıda tedarik zinciriyle yakından ilgileniyor ve tarladan tüketiciye gidecek noktaya kadar her alanda bulunmak istiyorlar. Bunu yanı sıra deprem sigortası, altyapı, yenilenebilir enerji, ulaştırma gibi sektörlerde de Körfez ziyaretinde önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Körfez gezisinin ekonomik boyutu ön plana çıkıyor. Ama sadece ekonomi alanında değil diplomatik, siyasi, güvenlik ve sosyo-kültürel olarak büyük etkileri olacak. Türkiye ile Körfez ülkelerinin geçmişte olduğu gibi çok daha yakın ilişkiler kurmasının kapılarını açacak."

'Faiz artışı yatırımların önündeki en büyük engel'

Selvi, Merkez Bankası'nın faiz kararını da yorumladı. "Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer veren Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Uzun tartışmaların ardından yeni bir PPK toplantısı daha geldi, çattı. Merkez Bankası yeni faiz kararını 20 Temmuz Perşembe saat 14.00’te açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Ancak benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı şeklinde.

Merkez Bankası faizi hızlı artırarak piyasaları rahatlatırken bir taraftan da toplumun bazı kesimlerini ve iş dünyasını da zora sokmak istemiyor. Bu yönde önemli bir hassasiyet gözlemliyorum. Sonuçta faiz artışının yatırımların önündeki en büyük engellerden olduğu herkesin malumu.

'Faizleri yükseltmeye devam edecek'

Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki sonuçta her ay PPK toplanıyor ve ekonomideki gelişmeler, alınan kararların etkileri başta olmak üzere tüm veriler yeniden gözden geçiriliyor. Hem siyaset hem ekonomi cephesi kademeli olarak faizin “belirli ölçülerde” ve “düzenli olarak” artırılmasında görüş birliğine varmış durumda. Yani izleyen aylarda da Merkez Bankası ihtiyaç görürse faizleri yükseltmeye devam edecek."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararını 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.