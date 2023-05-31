Eski Kızılay Başkanı Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Kızılaycılarla helalleşmelisiniz'

Kahramanmaraş merkezli deprelerin ardından depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesini istedi.

tüm tepki ve eleştirilere karşın yaklaşık 3 ay boyunca görevinden istifa etmeyen Kınık'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir" açıklamasının ardından istifa etmesi dikkat çekmişti.

İstifasının öncesinde Cumhur İttifakı tarafından da eleştirilen Kınık, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz" açıklamasında bulundu.

Kınık'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

'Kızılay’ın afetzedelere hiçbir şey satmadığını gayet iyi biliyordunuz'

“Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Kızılay’ın afetzedelere hiçbir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900 bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

'Sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler'

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.

'Kızılaycılarla helalleşmelisiniz'

Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz.”