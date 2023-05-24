Kızılay: Kerem Kınık iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini bıraktı

Deprem felaketinde çadır satmasıyla tepki çeken eski Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kurumun iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmadığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Sözcü ve Korkusuz Gazetelerinin 24.05.2023 tarihli sayılarında yer alan, 4 Nisan 2016 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında derneğimizin Genel Başkanlığını yürüten Dr. Kerem Kınık'ın Kızılay’ın iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmadığı yönündeki yalan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur" denildi.

Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kızılay Genel Başkanı iken 12.05.2023 tarihinde görevinden kendi isteği ile ayrılan Dr. Kerem Kınık, Kızılay Tüzüğü ve Kızılay iştiraki olan şirketlerin kuralları gereği aynı gün tamamı Kızılay’a ait olan tüm iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bırakmıştır. Bu tarihten itibaren Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince tescil süreçleri başlatılmıştır.

Kızılay’ı itibarsızlaştırmaya yönelik gerçek dışı bu haberlerle ilgili olarak Kızılay tüm yasal haklarını kullanacaktır."