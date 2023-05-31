Eski Kızılay Başkanı Kınık'a tepki: 'Sen önce kimsesizler mezarlığında yatanlar ile helalleş'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kızılay camiasından özür dilemesini isteyen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'a yönelik, "Sen git önce deprem bölgesinde kimsesizler mezarlığında yatanlar ile helalleş" dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprelerin ardından depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın eski başkanı Kınık, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz" açıklamasında bulunmuştu.

Kınık'ın açıklamasına tepki gösteren Adıgüzel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Kınık'a seslendi.

Adıgüzel'in açıklması şöyle:

"Sen git önce deprem bölgesinde kimsesizler mezarlığında yatanlar ile helalleş. Milletten bedava aldığın kanı hangi ürünlere ayırıp hangi isimler altında kamu ve özel hastanelere kaça sattığını da anlat. Sakın bana kit parası sarf malzemesi falan anlatma. Hangi işin kaç TL olduğunu, üstelik bunları kamu eliyle ücretsiz yapmak zorunda olduğunu, bu kirli ticaretin üstüne özel sağlık kurumlarının ilave olarak ne kadar daha ücret aldığını, buna sebep olanın bile senin ilk faturan olduğunu da konuşalım. Faturaları suratına vurayım diyeceğim de utanma yok ki, havaya doğru sallayım daha iyi, havanın bile bir ağırlığı var..!"