Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi'nin Başkanı Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde; 86 yaşındaki Berlusconi'nin dün akşam saatlerinde çektiği ağrılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tetkiklerin yapıldığı belirtildi.

Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi. Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı. (AA)