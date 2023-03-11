İtalya tank açığını kapatmak için harekete geçiyor: 125 tank tedariği gündemde

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş sürerken, İtalya'nın savunma yetkilileri, ülkenin 125 tank tedariği için hızlıca harekete geçmeyi planladığını aktardı. Yetkililer, piyade aracı tedariğinin de gündemde olduğunu belirtti.

Defence News'ta yer alan habere göre, İtalya'nın askeri tedarik yöneticisi General Luciano Portolano, İtalya parlamentosunun savunma komitesinde yaptığı konuşmada, ordudaki açığı kapatmak için yeni tank ve askeri araç alımlarının değerlendirmeye alındığını ifade etti.

Portolano, "Savunma bakanlığı tüm seçenekleri değerlendiriyor, açıkları hızlıca kapatmak temel odak" dedi.

Bir İtalyan savunma kaynağı, plan kapsamında 250 tank ihtiyacının değerlendirmeye alındığını, bunlardan 125'inin geliştirilmiş Arete tankları olabileceğini söyledi.

Şu anda hükümet koalisyonundaki Forza İtalya partisinin meclis üyesi olan eski savunma bakanlığı yetkilisi Giorgio Mulè, tankları satın almak yerine kiralamanın daha pratik bir çözüm olacağını kaydetti.

Mulè, "İtalya'nın, NATO ve Avrupa'da halihazırda kullanımda olan tanklarla açığı kapatmaya ihtiyacı var. Güvenilir ve lojistik imkanlarla bu sağlanabilir, başka bir devletten kiralanarak bu gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

Bu kapsamda, diğer ülkelerden Alman yapımı Leopard tankı kiralanabileceği ifade edildi.

Mulè, "Acil modernizasyona ihtiyacımız var. Sunduğumuz en son yeni tank ve askeri araçlar 1980'lerdeki Arete ve Dardo araçlarıydı" dedi.

Portolano, meclise yaptığı konuşmada, savunma bakanlığının "yeni jenerasyon" tanklar ve askeri araçlara dair ihtiyaçlar için çalıştığını ve bunların İtalya endüstrisinde geliştirilebileceğini belirtti.

Portolano, tank ihtiyaçlar için Fransa ve Almanya'nın 2012'de ortak başlattığı Avrupa Ana Kara Muharebe Sistemi'ne (MGCS) işaret etti. MGCS, Almanya'nın KMW ve Fransa'nın Nexter savunma şirketlerinin yürüttüğü ve Alman Rheinmetall ve KNDS şirketlerinin de araç geliştirme sürecinde dahil olduğu bir proje.

Bununla birlikte, Rheinmetall, İtalya'nın yeni üretilen Lynx askeri aracını satın alması durumunda, aracın İtalya'da üretilebileceğini ifade etti.

Polonya'nın ardından Romanya da Abrams tankı almak istiyor

Diğer yandan, Romanya Savunma Bakanlığı'nın silahlanma yönetimi başkanı General Teodor Incicas, ABD'den bir tabur büyüklüğünde Abrams tankı satın almayı planladıklarını duyurdu. Incicas, buna dair tasarının meclise kısa süre içerisinde gönderileceğini söyledi.

Polonya hükümeti de, geçtiğimiz Nisan ayında ABD'den 250 Abrams tankı satın almak üzere 4,75 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. Tankların teslimatı geçtiğimiz yıl başlamıştı.

Buna ek olarak, Polonya Savunma Bakanlığı, Abrams tankı alımıyla ilgili Ocak 2023'te 1,4 milyar dolar değerinde ikinci bir sözleşme imzalamıştı. Bu kapsamdaki teslimatların bu yıl içinde başlaması bekleniyor.