Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon'un eşi gözaltına alındı

İskoçya'nın şubat ayında görevinden istifa eden Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell, İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İskoçya'da iktidardaki SNP'nin finansmanıyla ilgili Temmuz 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından parti genel merkezi ve bazı adreslerde arama başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 1999'dan geçen aya kadar 24 yıldır SNP'nin idari yöneticisi olan, eski Başbakan Sturgeon'un eşi Murrell gözaltına alındı.

SNP lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf gözaltı ve parti merkezindeki aramaya ilişkin yaptığı açıklamada, "SNP için zor bir gün. Yürütülen bir soruşturmayla ilgili yorum yapamam ancak SNP soruşturma konusunda işbirliği içinde ve işbirliği içinde olmaya devam edecek" diye konuştu.

Yusuf, partisinin yönetim ve şeffaflık konusunu gözden geçirme kararı aldığını da ifade etti.

Eski Başbakan'ın evi polis kordonuna alındı

Öte yandan SNP'nin Edinburgh'daki binası ve Murrell-Sturgeon çiftinin Glasgow'daki evi polis kordonuna alındı. Eski Başbakan'ın evindeki aramaya gelen polisler bahçeye çadır kurarken evin tüm perdeleri kapatıldı.

Arama evin arka bahçesini ve garajı da kapsayacak şekilde genişletildi.

İskoçya polisi gözaltına ilişkin açıklamasında, sorgunun sürdüğünü, farklı adreslerde de aramaların devam ettiğini belirtti.

Bağımsızlık kampanyası için toplanan 600 bin sterlin başka işler için kullanıldı iddiası

Partinin finansmanı soruşturması SNP'nin ikinci bağımsızlık referandumu kampanyalarında kullanmak üzere 600 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon lira) toplamasının ardından yapılan şikayetler üzerine başlatılmıştı.

Toplanan paranın kampanya giderlerine değil partinin günlük harcamalarında kullanıldığı iddialar arasında bulunuyor.

Soruşturmanın açıldığı dönemde açıklama yapan dönemin başbakanı Sturgeon, soruşturma nedeniyle endişeli olmadığını belirterek, her kuruşun, bağımsızlık kampanyalarında kullanılmak üzere toplandığını söylemişti. (AA)