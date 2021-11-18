Eski İngiliz kriketçiye ırkçı mektup

Eski İngiliz kadın kriketçi Ebony Rainford-Brent'e ırkçı bir mektup yollandı.

Haber Merkezi

Eski İngiliz siyah kadın kriketçi Ebony Rainford-Brent, kendisine ırkçı bir mektup yollandığını açıkladı.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Rainford-Brent, mektupta geçen "Afrika'da ilkel bir şekilde çıplak bulundun" ifadesine ithafen "İlginç. Güney Londra'da doğdum, ama öyle gözüküyor ki Afrika'da ilkel bir şekilde çıplak bulunmuşum. Daha önce de mektuplar almıştım ama bunu köşeye koyuyorum!" mesajını paylaştı.

Şu anda Londra'ya bağlı Surrey'de bir yorumcu ve Kadın Kriket Direktörü olan Rainford-Brent, İngiltere için oynayan ilk siyah kadın olmuştu.

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