Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı'nın yargılandığı davada karar

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar, İSMEK'in kadın çalışanlarına 'aşağılayıcı' ve 'ayrımcı' ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanıklar Yeşim Meltem Şişli ile Erkan Duyar'ı ise avukatları temsil etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdür Yardımcısı Hüsniye Özgün, sanıkların amirleri olduğunu söyledi. Sanıklardan Şişli'nin iş odaklı biri olduğunu, kişilere karşı inançlarından dolayı ayrımcılık yapmadığını savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın, önceki celselerde açıklanan mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Müdahil İlknur Özdemir de sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Şişli'nin avukatı Feride Dilek Helvacı ise müvekkilinin İBB'deki görev süresince kişilerin din ve inanç hürriyetine son derece saygılı bir yönetici olduğunun dinlenen diğer tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle üzerine atılı 'görevi kötüye kullanma' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından beraatine hükmetti. Aynı gerekçeyle sanık Erkan Duyar'ın da 'görevi kötüye kullanma' suçundan beraatine karar verildi. (ANKA)