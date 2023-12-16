Eski hakem Palabıyık: Hangi maçı, hangi hakemin yöneteceğine Büyükekşi karar verir

Eski hakem Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin isteğiyle hakemlere baskı yaptığını belirterek, "Hakemler algoritma ile atanır, Mehmet Büyükekşi'nin önüne gelir. Mehmet Büyükekşi hangi maçı, hangi hakemin yöneteceğine karar verir" diye konuştu.

FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Habertürk'te yayınlanan HT Spor programında konuk oldu.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Halil Umut Meler ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Palabıyık, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Palabıyık, "Futbolun devam etmesi gerekiyor. Hakem arkadaşlarımın göreve dönmeleri benim de arzumdur" derken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ise şunları söyledi:

"Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı."

‘Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı'dır’

Hakem atama sistemiyle ilgili de konuşan Ali Palabıyık, "Bu sistemin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu dahil kimse bilmiyor. Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'ya durumu ilettim. Kendisi bana, 'Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok' dedi. Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar" ifadelerini kullandı.