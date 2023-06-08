Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'e hapis cezası

Meslekten ihraç edilen ve 'FETÖ' davasında yargılanan eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber ve avukatı katıldı.

Önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Büyükberber, 'FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını, aradan geçen yaklaşık 7 yıl boyunca örgüt üyesi olduğuna dair dosyaya somut bir delil sunulamadığını iddia etti.

'Sadece 'olur' imzası attım'

Rektörlük yaptığı dönemde 'FETÖ' mensuplarının üniversitede kadrolaşmasına izin verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, o dönemki atamaların mevzuata uygun yapıldığını savunan Büyükberber, şöyle devam etti:

"Darbe girişiminden sonra ihraç edilen personelin bir kısmı aklandı. Atamalarda rektör olarak sadece 'olur' imzası attım. Atamalar, bana gelene kadar 50 kişinin önünden geçiyordu. Sadece görevim nedeniyle kanun ve yönetmeliğe uygun olarak attığım imza dolayısıyla yıllar sonra ağır cezada yargılanacağımı bilemezdim. KHK ile ihraç edilen kişilerle benim aramda hiçbir ilişki yoktur. Onların ihraç olması benim açımdan delil olamaz. Benim dönemimdeki 802 atamanın iznini YÖK verdi. Kadro talepleri de dekanlıklardan geldi. Onlar bu taleplerinden dolayı sorumlu tutulmadı."

Beraatını talep etti

Büyükberber, ByLock kullanıcısı olmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, ayrıca örgüt ile irtibatının olduğuna dair tanık beyanı da bulunmadığını söyledi. 'FETÖ' ile hiçbir dönem irtibatının olmadığını, aksine örgüte karşı mücadele verdiğini iddia eden Büyükberber, beraatını talep etti.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme heyeti ardından kararını açıkladı. Buna göre sanık Süleyman Büyükberber, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan takdiri indirim ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa kararda, Büyükberber'in, 'FETÖ'nün, Gazi Üniversitesi'nde kadrolaşmasına müsaade ederek, örgüt mensuplarının etkin rol almasının önünü açtığı belirtildi. (AA)