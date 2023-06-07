'FETÖ' üyesi olmaktan yargılanan 'futbolda şike kumpası' sanığı avukata tahliye

Fethullah Gülen Cemaati'nin "avukatlık yapılanması"nda yer aldığı öne sürülen ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken 18 Eylül 2021'de yakalanıp tutuklanan avukat Cemalettin Mutlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemalettin Mutlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen de bir avukat hazır bulundu.

AA'nın haberine göre hakkındaki tanık ifadelerine karşı savunması sorulan sanık Mutlu, tarafına gönderilen paraların avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklandığını, kimini icra kimini de boşanma davaları nedeniyle aldığını ve yaptığı ödemeler olduğunu söyledi.

Mutlu, tanık ifadelerinde kendisiyle ilgili şu ana kadar "Örgütün şu programına katıldı, şu evlerde kaldı, ByLock kullandı" diyen kimsenin olmadığını savunarak, "25 sene ceza avukatlığı yaptım. 22 aydır tutukluyum. Bir sürü müvekkilin kaçakçılık dosyasına baktım. Sınırlar delik deşik. Kaçmak isteseydim maddi manevi imkanım vardı. Bana bu kumpası kuranları da biliyorum. Amaç benim burnumu sürtmek. Sağlık sorunlarım ciddi noktalara geldi. Beraat edeceğime inanıyorum. Benim gibi bir adama terörist denilmesi zoruma gidiyor. Terör benim kırmızı çizgimdir. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak sanık Mutlu'nun tahliyesine karar verdi.

Mutlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola haftada bir gün imza vermesi şeklinde adli kontrol şartı uygulayan heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.