Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu

Fransa'da 2007-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy 2012 yılında yeniden girdiği ve Sosyalist Parti adayı François Hollande karşısında kaybettiği seçimlerde yasadışı harcama yapmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Paris'teki mahkeme Sarkozy'yi 2021 seçim kampanyasında yasal sınırın üzerinde harcama yapmaktan suçlu buldu. Savcılar Sarkozy'nin 2021 seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon Avro'nun neredeyse iki katı harcama yaptığını belirlemişti.

Sarkozy Haziran ayında mahkemede verdiği ifadede kampanyanın lojistiğine ve paranın nasıl harcandığına karışmadığını söylemişti.

Mahkeme Sarkozy hakkındaki cezayı daha sonra açıklayacak. Savcıların 1 yıl hapis cezası istediği 66 yaşındaki Sarkozy'nin karara itiraz etmesi ve şu aşamada hapse girmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Sarkozy bir yargıca rüşvet vermek ve soruşturmaya ilişkin gizli bilgileri elde etmek için nüfuzunu kullanmaktan yargılandığı başka bir davada da Mart ayında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası 2 yılı ertelenen Sarkozy bu davada da suçlamaları kabul etmemiş ve temyize başvurmuştu. Temyiz süreci devam eden Sarkozy bu dava nedeniyle de cezaevine girmemişti.